Em Washington: militar se incendeia em frente à Embaixada de Israel

O homem que se incendiou em frente à embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos, no domingo (26), faleceu em decorrência das queimaduras, segundo a i24 News. A identidade da vítima foi confirmada como Aaron Bushnell, membro da Força Aérea norte-americana.

Um vídeo do incidente mostra Bushnell, vestido de uniforme, se aproximando do portão da embaixada e se identificando como militar. Ele então declara: "Não vou continuar a ser cúmplice do Genocídio [em Gaza]. Estou prestes a cometer um extremo ato de protesto", antes de se imolar e gritar "Free Palestine [Libertem a Palestina]!".

A Força Aérea dos EUA confirmou que Bushnell era um de seus membros. A embaixada de Israel em Washington disse que nenhum funcionário ficou ferido no incidente e que todos estão em segurança.

A polícia investigou um veículo que estava próximo ao local do incidente, que se suspeitava que poderia ter explosivos e estar relacionado com Bushnell. No entanto, não foi encontrado nenhum material perigoso na viatura.

O incidente gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos expressando pesar pela morte de Bushnell e condenando a violência.

