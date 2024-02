Ao menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em tiroteio nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (29) na cidade de Orlando, na Flórida, EUA.

Policiais do Departamento de Polícia de Orlando foram chamados à área de Iron Wedge Drive e South Lake Orlando após uma denúncia de vários disparos.

Na chegada, os policiais encontraram várias vítimas feridas, uma delas já morta. Ainda não se sabe o número total de pessoas feridas e se há outros óbitos por conta do tiroteio. As razões do incidente também não foram informadas, segundo a ABC News.

"Estamos trabalhando para identificar todas as vítimas e suas condições. Esta é uma investigação em andamento, assim que tivermos mais informações iremos disponibilizá-las", informou o departamento de polícia de Orlando.