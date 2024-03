Mulheres são presas por jogarem geleia em busto de rainha na Escócia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres foram presas após realizarem um protesto em um museu de Glasgow, na Escócia, que deixou um busto em mármore da rainha Vitória coberto por mingau e geleia.

O ato, classificado pelas autoridades como vandalismo, atingiu também o pedestal da estátua (pichado com um palavrão em vermelho) durante o incidente ocorrido ontem (3) na Galeria e Museu de Arte de Kelvingrove.

A polícia da Escócia disse que duas mulheres, de 23 e 30 anos, foram presas e acusadas de conexão com o incidente no museu. Elas foram indiciadas e liberadas sob o compromisso de comparecerem posteriormente ao Tribunal de Glasgow, segundo apurou o jornal The Guardian.

A manifestação foi assumida pelo grupo de campanha climática This Is Rigged. Em comunicado, a liderança disse que os manifestantes realizaram o ato para "aumentar a conscientização sobre o aumento da insegurança alimentar em todo o país".

Recusamo-nos a ser arrastados de volta à era vitoriana. Doenças como o raquitismo, que antes assombravam as favelas vitorianas, estão agora em forte aumento na Escócia, com 356 diagnósticos na área metropolitana de Glasgow e Clyde no ano passado.

Liderança do This is Rigged, em comunicado

O grupo agora está fazendo um apelo ao governo escocês para implementar um centro alimentar comunitário para cada 500 famílias na Escócia. A campanha contínua do grupo também insta os supermercados a reduzirem o custo da fórmula infantil para os preços praticados em março de 2021.

O busto comemorativo de Vitória foi encomendado ao escultor Francis John Williamson, em comemoração ao jubileu de Ouro da rainha, em 1887. Apesar de o original estar no museu escocês, cópias foram feitas e distribuídas por todo o Império Britânico.