Brasileiro fica tetraplégico em acidente no Japão

O repositor em fábrica autopeças, Daniel Ueno, de 36 anos, que está no Japão há cinco anos e atualmente mora com a mulher e o filho em Toyota (Aichi), voltava do trabalho de bicicleta em meio à chuva em setembro de 2023, quando sofreu um acidente, a queda resultou em traumatismo craniano, lesão medular e, após sair do coma, foi diagnosticado com tetraplegia.

“Ele ainda está bem chocado com tudo porque não se lembra do acidente. Está recuperando a memória dos últimos 5 anos aos poucos. Essa semana mesmo ele quis que eu contasse novamente quanto tempo ele ficou em coma e como foi o acidente” disse ao g1 a esposa dele, Thais de Oliveira.



Familiares e amigos do brasileiro pedem ajuda para trazê-lo do Japão, em Vargem Grande do Sul (SP), cidade natal de Daniel Ueno, uma rede de apoio e solidariedade tem diversas ações para arrecadar recursos, como rifas, bazares e shows.

De acordo com o site G1, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul informou que entrou em contato com Itamaraty pedindo ajuda e aguarda um retorno do caso, que está em análise.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Nagoia, disse também ao G1 que tem conhecimento do caso e permanece à disposição para prestar a assistência consular cabível ao cidadão brasileiro.

Diante da situação, ela não vê mais condições de permanecer com a família no país e quer retornar ao Brasil. Para isso, será necessário adaptar um avião além de providenciar acompanhamento médico e de enfermagem durante a viagem de mais de 30 horas. O custo estimado é de R$ 230 mil.

