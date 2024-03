Motor pega fogo e avião cargueiro russo com 15 a bordo cai em Moscou

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de carga com 15 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira (12) na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, na Rússia e, segundo informações preliminares da imprensa russa, ninguém sobreviveu.

Ao todo, oito tripulantes e sete passageiros estavam no avião no momento do acidente.

Segundo informações preliminares, nenhum deles teria sobrevivido à queda, informaram o jornal The Moscow Times e a agência de notícias Reuters. A aeronave era um modelo de transporte de cargas militar IL-76.

O canal russo Shot, do Telegram, que supostamente tem links para os serviços de segurança russos, informou que vários corpos foram recuperados no local do acidente, citando uma fonte anônima. Isso não foi oficialmente confirmado pelas autoridades russas.

O avião caiu no terreno de um cemitério perto da pista de pouso, na vila de Bogorodskoye. O piloto estava realizando um voo de treinamento, tendo decolado do aeródromo militar de Severny e ficou no ar por vários minutos.

Ao realizar uma curva, o motor do avião se incendiou. As informações são do jornal The Moscow Times.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o piloto tentou chegar ao aeródromo. Porém, percebendo que não seria possível, decidiu desviar o avião para longe de áreas residenciais e acabou caindo sobre o cemitério.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a aeronave IL-76 descendo em direção ao solo com um dos motores em chamas. Outras imagens mostraram uma coluna de fumaça preta subindo do local do acidente.

O acidente ocorre semanas depois de um avião IL-76 que Moscovo afirmava transportar 65 prisioneiros de guerra ucranianos ter caído numa região russa na fronteira com a Ucrânia. A região de Ivanovo está localizada a cerca de 700 quilômetros da fronteira, informa o site de notícias Vedomosti.

