Mensagem em garrafa de 40 anos é encontrada por catadora de lixo

Jenny Smith, catadora de lixo dedicada à limpeza do estuário de Tay em Angus, na Escócia, encontrou em meio aos detritos uma garrafa com um conteúdo intrigante: um mapa desenhado à mão e mensagens escritas por crianças em 1984, há 40 anos.

Ao desenrolar o papel cuidadosamente protegido dentro da garrafa, Smith se deparou com um mapa desenhado com lápis de cera e três bilhetes escritos por meninas de 8 anos da Escola Primária de Wormit.

As mensagens, com tema de piratas, revelavam a frustração das alunas com a matemática e a "terrível" professora "miss" I. Elder. Uma delas, assinada por Kelly McColm, pedia ajuda: "Sou um dos membros da tripulação da Escola Primária de Wormit e fui feita prisioneira pela terrível 'miss' I. Elder. (...) Ela obriga-nos a fazer trabalhos horríveis como somas e eu só estou a conseguir escrever esta carta em privado. Por favor, alguém me ajude!".

Com a ajuda da internet, Smith conseguiu encontrar as autoras das mensagens, agora adultas: Kelly Laskiewicz (antes McColm), Linda Bell e Anna Greenhalgh, que ainda são amigas.

As amigas relembraram que as notas foram escritas como parte de um projeto escolar sobre piratas. "Somos todas amigas. Elas são as minhas amigas mais antigas. Por isso, esta é uma bela história", disse Laskiewicz.

A garrafa e seu conteúdo serão devolvidos à Escola Primária de Wormit.