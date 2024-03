Cirurgiões removem coco verde de 9 cm do ânus de homem em Taiwan

Um homem de 56 anos em Taiwan passou por uma cirurgia para a retirada de um coco verde de 9 cm que estava alojado em seu ânus. O caso foi publicado no British Journal of Surgery e chamou a atenção da mídia internacional.

O motivo pelo qual a fruta ficou presa no ânus do paciente não foi divulgado. Segundo a publicação, o homem procurou o hospital com fortes dores abdominais e dificuldade para urinar. Um raio-x revelou que o coco estava pressionando a uretra, impedindo a micção.

A fruta foi removida através de uma laparotomia, uma abertura no abdômen. Apesar de inusitado, o caso não é considerado estranho pelos especialistas. Estima-se que cerca de 400 "objetos estranhos" sejam retirados do ânus de pacientes no Reino Unido a cada ano, com um custo de até R$ 2 milhões para os cofres públicos.

