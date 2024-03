Macron ou Rocky? Fotografias geram polêmica nas redes sociais

A fotógrafa oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, compartilhou, na terça-feira, imagens do chefe de Estado praticando boxe, o que gerou uma reação imediata na internet.

As duas fotos postadas no Instagram mostram Macron em ação no ringue, mas além dos elogios à qualidade das imagens, os usuários nas redes sociais não resistiram a fazer piadas com essas capturas. "Esta é a imagem completa de Macron no ringue de boxe", escreveu um usuário, compartilhando uma montagem na qual o presidente francês aparece aos pés do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Esse comentário vem à tona devido ao papel que Macron tem desempenhado em relação à guerra na Ucrânia. Nas últimas semanas, o presidente francês não descartou a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, declarações que foram consideradas "extremamente perigosas" por Moscou.

Macron foi ainda comparado a um personagem conhecido pelo público - Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, e que representa um lutador. Segundo a BBC, a comparação foi tanta que 'Rocky' apareceu nas tendências da redes social.

