Menina de 4 anos morre dias após médicos dizerem que estava gripada

Os pais de Maisie Schmidt, de Ohio, nos Estados Unidos, jamais imaginariam que uma simples tosse e nariz entupido levariam à despedida da sua amada filha de apenas 4 anos.

Tudo começou com sintomas semelhantes a uma constipação, mas a realidade era muito mais grave: Maisie havia sido infectada pelo metapneumovírus humano (hMPV), um vírus da mesma família do sincicial respiratório (VSR), ambos responsáveis pelas infecções do trato respiratório mais comuns em crianças.

Após a primeira visita ao hospital, os médicos diagnosticaram Maisie com uma constipação, mas sua condição piorou rapidamente. Em uma nova ida ao hospital, a menina foi colocada em coma induzido e conectada a um respirador.

Dois dias após a internação, um diagnóstico devastador: Maisie havia sofrido um derrame cerebral. Uma cirurgia para remover parte do lado direito do seu cérebro foi realizada, mas a situação era irreversível.

Em 26 de março, os pais tomaram a difícil decisão de desligar a máquina que mantinha Maisie viva.

Informações importantes:

O metapneumovírus humano (hMPV) é um vírus respiratório que pode causar infecções graves em crianças, especialmente em menores de 2 anos.

Os sintomas do hMPV são semelhantes aos de outras infecções respiratórias, como tosse, nariz entupido, febre e dificuldade para respirar.

Em alguns casos, o hMPV pode levar a complicações graves, como pneumonia, bronquiolite e derrame cerebral.

