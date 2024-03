Sobe para cinco o número de mortos devido a suplementos no Japão

O número de pessoas que morreu após consumir suplementos de arroz vermelho no Japão subiu para cinco, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Um balanço anterior dava conta de duas mortes.

A empresa farmacêutica Kobayashi Pharmaceutical Co., sediada em Osaka, ordenou a recolha de vários produtos de arroz vermelho após a descoberta de que alguns deles estavam contaminados com uma substância tóxica.

O Ministério da Saúde do Japão publicou uma lista em seu site oficial de todos os produtos recolhidos, incluindo alguns que usam benikoji como corante alimentar. A lista inclui produtos de várias marcas, não apenas da Kobayashi Pharmaceutical Co.

A Kobayashi Pharmaceutical Co. foi criticada por não ter reconhecido publicamente de forma suficientemente rápida os problemas conhecidos já em janeiro. O primeiro anúncio público aconteceu em 22 de março.

O presidente da farmacêutica, Akihiro Kobayashi, pediu desculpas publicamente pelas mortes e pelas hospitalizações causadas pelos suplementos. Ele disse que a empresa está trabalhando para identificar a causa da contaminação e para evitar que algo similar volte a acontecer.

