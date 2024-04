Queda de helicóptero nos Alpes suíços deixa três mortos e três feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após a queda de um helicóptero, hoje (2), na face norte de Petit Combin, nos Alpes suíços.

A aeronave era utilizada para a prática de heli-ski, uma variante do esqui fora da pista, que utiliza um helicóptero como meio de subida para os esquiadores, com capacidade para transportar cinco pessoas e o piloto.

Segundo a polícia, no momento do acidente o helicóptero se dirigia até o ponto de pouso planejado, no cume do Petit Combin, a 3.660 metros acima do nível do mar. A apuração é do jornal Corriere Della Sera.

Por razões ainda desconhecidas, porém, a aeronave atingiu a montanha, escorregou e rolou encosta abaixo por algumas centenas de metros.

A bordo estavam o piloto, um guia de montanha e quatro passageiros. As condições meteorológicas no momento do impacto eram boas: o céu estava limpo e os ventos em altitude eram moderados.

As operações de resgate envolveram sete helicópteros, que revistaram toda a área. Esse é o terceiro acidente envolvendo um helicóptero na região desde o início do ano.