Ambulância pega fogo e explode logo após deixar idosa em casa na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ambulância pegou fogo e explodiu pouco tempo após transportar uma idosa que havia recebido alta do hospital.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a ambulância deixa a idosa de 91 anos acompanhada por uma cuidadora. Pouco tempo depois, uma fumaça escura começa a sair do veículo, as chamas têm início e, em seguida, ocorre a explosão. O caso ocorreu em Staffordshire, na Inglaterra, em 14 de março.

A explosão fez o teto da ambulância voar por cerca de 15 metros e atingir a garagem de vizinhos da idosa. Ao The Mirror, os donos do imóvel atingido, David e Marilyn Brinklow, explicaram que tomavam chá no interior do imóvel quando foram surpreendidos pela explosão.

O jardim e a parte da frente da casa ficaram parcialmente destruídos. As janelas da sala foram quebradas, as paredes ficaram chamuscadas pela fumaça e o carro que estava na garagem ficou com a traseira danificada.

Não houve feridos. Os Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas. Felizmente, a idosa foi retirada a tempo do veículo. Foi instaurado um procedimento para averiguar as circunstâncias do ocorrido e determinar o que pode ter provocado a explosão.

A empresa responsável pela ambulância, disse que os veículos são periodicamente submetidos a verificações de segurança para evitar acidentes. "Nossa prioridade absoluta é a segurança dos nossos pacientes e das comunidade que servimos", afirmou a EMED, em nota.