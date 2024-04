Bebê é internado em estado grave após cair do 3° andar de prédio na Itália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de um ano e meio foi internado em estado grave após ter caído nesta terça-feira (2) do terceiro andar de um prédio no centro de Airuno, região de Brianza, na Itália.

O bebê, de origem senegalesa, estava sob os cuidados dos avós no momento do acidente. Ele subiu num sofá, perto de uma janela, alcançou o parapeito e acabou escorregando e caindo na área externa do prédio. A apuração é do jornal italiano Corriere Della Sera.

A queda de dez metros de altura foi amortecida. Segundo as autoridades, o bebê caiu sobre um jardim, cuja grama ainda estava molhada por conta das últimas chuvas na cidade.

A avó correu para socorrer o bebê e ligou para o serviço de emergência. Assim que ela percebeu que o neto havia caído da janela, segundo contou à polícia, ela desceu as escadas para pegar o bebê, trouxe-o de volta para o apartamento e depois pediu socorro.

Quando chegaram ao local, paramédicos estabilizaram o bebê, que permaneceu consciente. Depois, ele foi levado de helicóptero para o hospital Papa João XXIII, em Bérgamo.

Apesar de ter sido internada em estado grave, a criança não corre risco de morte. A polícia do comando provincial de Lecco está investigando as causas do incidente, segundo o Corriere Della Sera.