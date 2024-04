Elefante mata turista e fere cinco durante safári; vídeo mostra o ataque

No sábado, uma turista de 84 anos morreu e outras cinco ficaram feridas após serem atacadas por um elefante durante um safári no Parque Nacional Kafue, na Zâmbia, África.

Um dos passageiros registrou o momento em que o elefante se aproximou do veículo dos turistas e iniciou o ataque, perseguindo o jipe por cerca de 800 metros até derrubá-lo quando parou.

"Por volta das 9h30 de sábado, os seis convidados estavam em safári quando o veículo foi inesperadamente atacado pelo elefante", disse Keith Vincent, CEO da Wilderness Zambia, responsável pelas expedições no parque, em comunicado à imprensa internacional.

Além da idosa que não resistiu, uma mulher sofreu ferimentos graves e os outros quatro turistas norte-americanos precisaram de tratamento devido a ferimentos leves.

"Nossos guias são todos extremamente bem treinados e experientes, mas, infelizmente, neste caso, o terreno e a vegetação bloquearam a rota do guia, impedindo-o de mover o veículo para longe do perigo com rapidez suficiente", acrescentou o responsável.

O grupo estava hospedado no luxuoso Lufupa Camp. O Parque Nacional Kafue é o maior parque nacional da Zâmbia e o segundo maior da África.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G