Presidente de Senegal assume o cargo e apresenta duas primeiras-damas

O recém-empossado presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, assumiu o cargo nesta terça-feira (2), acompanhado por suas duas esposas. Marie Khone, com quem é casado há 15 anos e tem quatro filhos, e Absa, sua outra esposa, com quem se casou há cerca de um ano.

Sua presença ao lado das duas esposas na cerimônia de posse reflete a prática da poligamia, comum entre os muçulmanos senegaleses, especialmente nas áreas rurais.

A poligamia é permitida pelo Islã, desde que o homem possua os meios para sustentar cada esposa e oferecer a mesma atenção a todas. A presença das duas esposas de Faye foi aplaudida pela multidão, em um gesto que ressoou entre os muçulmanos do país.

Bassirou Diomaye Faye é o quinto Presidente do Senegal desde que o país se tornou independente de França em 1960, substituindo no cargo Macky Sall, que completou o segundo e último mandato permitido pela Constituição.

A transferência de poder entre Sall e Faye em resultado de eleições é a terceira na história do Senegal e marca o fim de um braço de ferro de três anos entre o chefe de Estado cessante e a dupla vencedora das presidenciais de 24 de março: Faye e Sonko.

