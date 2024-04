Imagens do eclipse solar na América do Norte vistas de um avião

A Southwest Airlines, a maior companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos, compartilhou em suas redes sociais imagens incríveis do eclipse solar que foi visto em várias partes da América do Norte na segunda-feira (8).

As imagens foram capturadas por um passageiro a bordo de um voo da companhia e mostram o momento mágico em que a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a luz solar.

"O voo de uma vida. Valeu totalmente a pena", escreveram os responsáveis pelas redes sociais da Southwest na legenda do vídeo publicado no Instagram.

O vídeo rapidamente viralizou e gerou diversos comentários de usuários impressionados com a beleza do fenômeno.

"Incrível!", comentou um usuário. "Eu estava em um voo da Southwest Airlines da última vez que houve um eclipse. Foi uma experiência maravilhosa", relatou outro.

Este eclipse total do Sol foi o primeiro a ser visto na América do Norte desde 2017 e só se repetirá na região daqui a 20 anos. O fenômeno foi visível em partes do México, Estados Unidos e Canadá.

Segundo a NASA, "um eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol". Durante o eclipse, o céu escurece como se fosse anoitecer e, se as condições climáticas forem favoráveis, é possível observar a coroa solar, que geralmente é obscurecida pela luz brilhante do Sol.

