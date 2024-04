Ex-Miss Venezuela morre aos 24 anos após cirurgia na boca

Wilevis Brito, ex-candidata ao Miss Venezuela, faleceu aos 24 anos nesta quinta-feira (11), em Caracas, capital do país. A jovem, que também era jornalista, locutora e modelo, sofreu complicações após uma cirurgia na boca realizada na segunda-feira (8).

Wilevis havia sido internada para a remoção de um caroço no lábio superior, segundo informações do "The Sun". O procedimento ocorreu em um hospital de Caracas.

De acordo com amigos da modelo, a cirurgia não era estética, mas sim por uma questão de saúde. O objetivo era evitar complicações futuras relacionadas ao desgaste maxilofacial e ao caroço no lábio.

Apesar da intenção e das precauções, Wilevis apresentou complicações após a operação e faleceu no hospital onde estava internada. A causa da morte ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Wilevis ficou conhecida principalmente por sua participação em concursos de beleza, tendo concorrido ao Miss Venezuela. Além disso, ela também atuou como jornalista, locutora e modelo, trabalhando em diversos programas de TV.

Leia Também: O.J. Simpson: relembre julgamento polêmico que entrou para a história