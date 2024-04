Milei anuncia fim de relacionamento com Fátima Florez

VITÓRIA DE GÓES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta sexta-feira (12), através de sua conta no X, que se separou de sua namorada Fátima Florez. No breve pronunciamento, Milei diz que seria difícil continuar com o relacionamento por conta dos compromissos profissionais de ambos.

O relacionamento chega ao fim oito meses após vir a público. Segundo o presidente argentino, Fátima, que é a atriz e humorista, tem recebido ofertas de emprego para trabalhar nos Estados Unidos e na Europa. Isso, somado ao dever do mesmo no meio político, acabou levando os dois a viverem separados.

"Por isso decidimos terminar nosso relacionamento e manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos.", explicou Milei, em seu perfil oficial no X.

Desde que assumiram o relacionamento, durante as eleições argentinas, a atriz já havia declarado que mesmo em um futuro governo de Milei ela não teria um papel ativo e que seu foco era a sua carreira artística.

