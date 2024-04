Papa pede para nações evitarem espiral de violência no Oriente Médio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco pediu para Irã e Israel evitarem passos que possam alimentar uma "espiral de violência" no Oriente Médio, em fala aos peregrinos neste domingo (14), na praça São Pedro. O pontífice disse que estava acompanhando as notícias do ataque com drones e mísseis do Irã a Israel com um sentimento de preocupação e dor.

"Faço um apelo sincero para uma interrupção de qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência com o risco de arrastar o Oriente Médio para um conflito ainda maior", disse.

"Ninguém deve ameaçar a existência de outros. Todas as nações devem se posicionar, ao contrário disso, pela paz, e ajudar israelenses e palestinos a viverem em dois estados, lado a lado, em segurança", acrescentou.

O papa pediu um cessar-fogo em Gaza e negociações para permitir a prestação de ajuda humanitária ao seu povo e para ajudar a libertar reféns israelenses capturados pelo Hamas desde o ataque a Israel em 7 de outubro. "Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Sim ao diálogo, sim à paz", disse.

