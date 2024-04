Casal inglês divorciado por engano: Justiça mantém decisão

Um casal inglês teve seu divórcio confirmado pela Justiça, mesmo após um erro do advogado que os levou a serem divorciados por engano. O advogado, confundindo-se, clicou no botão errado durante o processo online, finalizando o divórcio antes mesmo que as negociações sobre a divisão de bens fossem concluídas.

De acordo com a BBC, apesar de reconhecer o erro, o Juiz Andrew McFarlane recusou-se a anular o divórcio. Segundo ele, reverter o processo neste caso abriria precedente para futuras situações similares, além de estar fora de sua autoridade, visto que o pedido de divórcio foi expedido de forma regular, ainda que por engano.

A decisão foi criticada por Ayesha Vardag, advogada do caso conhecida como "diva do divórcio". Vardag argumenta que "o Estado não deveria estar divorciando pessoas com base em erros".

