Pai e filha são presos em Portugal por golpe milionário no interior de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cláudio Roberto Reis, de 50 anos, e Thalita Reis, de 29 anos, foram presos em Portugal por golpes milionários dados no interior de São Paulo. A prisão foi anunciada pela polícia portuguesa na última sexta-feira.

Presos eram alvo de mandados da Interpol. Cláudio e Thalita Reis foram presos na última sexta-feira (12), na cidade do Porto, pela polícia portuguesa.

Pai e filha teriam lucrado R$ 43 milhões. Os dois eram procurados por aplicarem golpes com aluguéis de carros em mais de 800 pessoas, nas cidades de Sumaré e Hortolândia, ambas no interior de São Paulo.

Suspeitos foram presos por "golpe do cashback". Segundo a EPTV, pai e filha ofereciam devolução total do valor pago nos aluguéis dos carros aos clientes. Em 2022, os suspeitos fecharam as portas da locadora e fugiram para Portugal, dizendo que sofreram "ameaças de morte".