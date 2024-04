Gerente salva vida de bebê que parou de respirar em restaurante

A gerente da Taco Bell em Richboro, Pensilvânia, Estados Unidos, está sendo considerada uma heroína depois de ter entrado em ação para salvar a vida de um bebê, no último sábado.

Natasha Long contou ao ABC 7 News que tinha acabado de buscar remédios em uma farmácia local com o seu filho de 11 meses, Myles, quando decidiu parar no Taco Bell para comprar alguma comida.

Após entrar no 'drive-thru', a mulher ouviu o bebê com dificuldades em respirar, então imediatamente saiu do veículo para ver como ele estava. "Saí correndo do carro, corri e abri a porta do lado onde ele estava. Puxei-o e ele ficou completamente azul e sem vida. Naquele momento eu paralisei completamente. Não sabia o que fazer", descreveu.

Durante aquele momento, a mulher começou a gritar por ajudar e, dentro do restaurante, a gerente, Becky Arbaugh, ouviu e abandonou tudo o que estava fazendo para ajudar a criança.

"Tirei o meu fone de ouvido e corri lá para fora. Peguei no bebê e comecei a fazer compressões torácicas, até que ele finalmente começou a respirar", relatou Becky.

Segundo Natasha, Becky foi como um anjo da guarda aparecido do nada para ajudar Myles a voltar a respirar, enquanto aguardavam pela chegada da ambulância.

Becky, que é mãe de dois filhos, não se considera uma heroína e afirma que só conseguiu manter a calma porque um dos filhos passou por uma experiência semelhante há uns anos atrás.

De acordo com a gerente do restaurante, o incidente com a filha preparou-a para uma situação como a que aconteceu. "Quando os meus filhos eram pequenos, a minha filha teve um incidente semelhante, então eu sabia o que ela estava sentindo. Eu sabia que se mantivesse a calma, não teria nenhum pensamento de que o bebê não iria voltou a respirar", destacou.

No dia seguinte, Natasha ligou para o Taco Bell para poder falar com Becky e dizer o quanto lhe estava grata. "Ela salvou a vida do meu filho", disse.