Chefe das Forças Armadas do Quênia e outros 9 oficiais morrem em queda de helicóptero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chefe das Forças Armadas do Quênia, o general Francis Ogolla, e outros nove oficiais morreram nesta quinta-feira (18) na queda de um helicóptero no oeste do país. Autoridades investigam o caso.

A aeronave caiu poucos minutos depois de decolar no condado de West Pokot. Segundo o presidente William Ruto, o helicóptero transportava os militares da alta cúpula após uma visita às tropas posicionadas no noroeste do país. Dois soldados sobreviveram e foram levados ao hospital.

"Nossa pátria perdeu um de seus generais mais valentes", disse Ruto a jornalistas. "O falecimento do general Ogolla é uma perda dolorosa."

Antes de assumir o posto de chefe das Forças Armadas, Ogolla comandou a Força Aérea do país africano. Ao promover Ogolla no ano passado, o presidente Ruto o acusou de fazer parte de um complô para anular o resultado da eleição presidencial de 2022, mas disse que ele era a pessoa mais qualificada para o cargo.

Ogolla entrou para as Forças de Defesa do Quênia em 1984 e chegou a receber treinamento para pilotar caças na Força Aérea dos Estados Unidos, de acordo com nota divulgada pelo Ministério da Defesa.

Não é a primeira vez que a queda de uma aeronave militar provoca mortes no país. Em junho de 2021, pelo menos 10 soldados morreram após um helicóptero cair perto da capital, Nairóbi.