Agência diz que explosões não danificaram instalações nucleares do Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que não houve "danos" detectados em instalações nucleares após as explosões ocorridas hoje no centro do Irã, atribuídas a Israel.

Com sede em Viena, Áustria, a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas insta todas as partes envolvidas a exercerem contenção e reafirma que "nenhuma instalação nuclear" deve ser alvo de conflitos militares.

Até o momento, nenhum funcionário iraniano reconheceu diretamente a possibilidade de danos, enquanto os militares israelenses se abstiveram de comentar sobre as explosões.

As autoridades dos Estados Unidos se recusaram a comentar, mas as redes de televisão norte-americanas, citando autoridades não identificadas, informaram que Israel foi responsável pelo ataque.

Segundo a Associated Press, o Irã acionou as defesas aéreas próximas de uma base aérea e de uma instalação nuclear na cidade de Isfahan, no centro do país, após avistarem drones, levantando preocupações sobre um possível ataque israelense em retaliação aos ataques sem precedentes de Teerã com drones e mísseis no fim de semana passado.

O jornal norte-americano New York Times, citando fontes israelenses não identificadas, relata que Israel foi responsável pelo ataque, que ocorreu no dia do 85º aniversário do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei.

Enquanto isso, a embaixada dos Estados Unidos em Israel instruiu seus funcionários e familiares a limitarem seus deslocamentos no país, horas após as explosões registradas no Irã e atribuídas a Israel.





