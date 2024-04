A adoção emocionante de um gato que "escolheu" o novo dono

O momento em que uma criança e um animal criam uma ligação num centro de adoção de animais tornou-se viral nas redes sociais.

A situação foi captada em vídeo e compartilhada esta semana no Reddit, onde os utilizadores adoraram o momento.

As imagens mostram a criança pegando no gato, que reagiu muito bem ao abraço e acabou por dar carinho à criança, que ficou aparentemente muito feliz com o encontro.

"O rapaz foi ao abrigo com a intenção de adotar um gato e assim que ele chegou um dos gatos abraçou-o. O gato escolheu-o", lê-se nos comentários.

Houve, no entanto, quem não ficasse convencido de que o rapaz estava gostando tanto do animal quanto o animal dele - mas assim que viram a cara do menino acabaram por mudar de ideias. "Não estava convencido até que o rapaz se virou. O sorriso disse-me tudo aquilo que eu preciso saber", escreveu outro utilizador.

"Ainda me lembro do momento em que o gato do meu amigo me aceitou finalmente. Isto depois de cerca de um ano de estar sempre com os meus amigos (os nossos prédios de apartamentos eram próximos, por isso várias vezes por semana). Ele veio para o meu peito e encostou a testa à minha. Ficou assim durante cerca de um minuto, olhando para mim. Depois disso, queria sempre sentar-se perto de mim e deixar-me fazer-lhe carinho", recordou outro.

The Boy went shelter house for cat adoption and he Found the Joy ️#viralvideo pic.twitter.com/Mo8PzuKh7y — Mansi (@imansiofficial) April 17, 2024 "> The Boy went shelter house for cat adoption and he Found the Joy ️#viralvideo pic.twitter.com/Mo8PzuKh7y — Mansi (@imansiofficial) April 17, 2024

