Homem sentenciado a cerca de 90 anos de prisão por morte de filho bebê

Um homem da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, foi condenado a quase 90 anos de prisão pela morte do seu filho bebê, em 2021.

Dylan Castimore, de 24 anos, foi alvo de uma sentença de 100 anos de prisão, 10 dos quais em pena suspensa e crédito por outros dois anos passados na prisão, após ter-se declarado culpado, em fevereiro, perante as acusações de homicídio e de abuso ou crueldade a menores, segundo o jornal Argus Leader, citado pela agência Associated Press.

O homem ficou ainda proibido de contactar com a mãe do bebê, a família ou qualquer criança com menos de 10 anos de idade, durante a pena de prisão.

"Independentemente da sentença, ainda tenho de viver comigo mesmo", disse, em tribunal.

O bebê de oito semanas morreu a 27 de novembro de 2021, devido a uma fratura no crânio. Uma dilaceração no fígado também contribuiu para a morte, revelou a autópsia, mostrando que o bebê tinha outros ferimentos, entre eles costelas partidas.

Leia Também: Bebê é retirada viva do ventre da mãe morta em ataque aéreo em Gaza