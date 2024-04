Turista morre após cair em vulcão na Indonésia durante pose para foto

Uma turista chinesa de 31 anos, identificada como Huang Lihong, faleceu após cair da borda de uma cratera enquanto tirava uma foto em um vulcão ativo na Indonésia.

Huang Lihong e seu marido Zhang Yong estavam na província de Java Oriental em uma visita guiada ao Monte Ijen quando o acidente aconteceu, segundo informações do jornal Hongxing News. O casal subiu até a cratera do vulcão para presenciar o nascer do sol.

De acordo com a polícia local, a vítima caiu de uma altura de 75 metros e faleceu instantaneamente devido ao impacto. O guia turístico presente no local relatou que Huang foi alertada sobre os perigos da área. Inicialmente, ela mantinha uma distância segura de dois a três metros da borda do precipício, mas recuou para tirar uma foto melhor. Acredita-se que a mulher pisou acidentalmente em sua própria roupa comprida enquanto recuava, o que a fez perder o equilíbrio e cair.

O Monte Ijen é um destino turístico popular devido ao fenômeno natural conhecido como "chama azul", resultante da combustão de gases sulfúricos.

