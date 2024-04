Palácio de Buckingham abre ala à visitação pela primeira vez em 170 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palácio de Buckingham, residência oficial do rei Charles 3º no Reino Unido, costuma receber turistas em certas áreas do edifício e, em julho, abrirá a ala leste para visitação guiada pela primeira vez em cerca de 170 anos.

O local abrange a fachada frontal do edifício, com destaque à varanda central, onde a família real faz aparições públicas em ocasiões especiais desde 1851, a mais recente foi durante a coroação do rei. O acesso inédito acontece após cinco anos de obras de melhorias.

A East Wing Highlights Tour (turnê de destaques da ala leste) conduz os visitantes a espaços como o Corredor Principal, que contém pinturas de artistas como Thomas Gainsborough.

A ala não fazia parte do edifício original e foi adicionada entre 1847 e 1849 para acomodar a família da rainha Vitória. O local é usado para reuniões e eventos oficiais da família real.

A construção foi financiada por conta da venda do Royal Pavilion, residência litorânea do rei George 4º, em 1850. A decoração chinesa do pavilhão, que refletia o interesse do rei pelo design e arte asiáticos, foi transportada para a ala leste. A Sala de Visitas Amarela é decorada com um papel de parede chinês pintado à mão no século 18.

O tour termina na Sala Central, que possui um candelabro de vidro com formato de flor de lótus recém restaurado e duas tapeçarias de parede de seda imperial chinela dadas à rainha Vitória em seu Jubileu de Diamante, em 1897.

As visitas terão início em 15 de julho e irão ocorrer diariamente entre os meses de julho e agosto, quando acontece o verão britânico. A partir de setembro, o local será aberto ao público durante cinco dias da semana.

Os ingressos para a tour custam entre £59 (aproximadamente R$ 380) e £75 (aproximadamente R$ 480). Crianças menores de cinco anos não pagam. As entradas já estão esgotadas, mas os interessados podem se inscrever na newsletter oficial do local (https://www.rct.uk/about-royal-collection-trust/enewsletter) para receber informações sobre a divulgação de novas datas.