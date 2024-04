Pais são acusados de agredir gémeas de cinco semanas até à morte

O casal Angelina Belinda Calderon e Fernando Vega, ambos com 21 anos, chocou a comunidade de Houston, no Texas, ao ser acusado de agredir fatalmente suas duas filhas gêmeas de apenas cinco semanas de idade. O trágico acontecimento deixou todos consternados.

Após a morte das crianças, o casal criou uma página de arrecadação de fundos, que atraiu a solidariedade de muitas pessoas sensibilizadas com a situação, dispostas a ajudar o jovem casal.

Os eventos ocorreram em 4 de outubro de 2023, quando as autoridades foram alertadas sobre uma emergência na residência do casal. Vega informou às autoridades que havia deixado a mãe no trabalho e, ao retornar para casa, encontrou as meninas inconscientes no berço, que supostamente estavam sob os cuidados da bisavó.

No entanto, a comunidade ficou atônita ao descobrir que foram os próprios pais que causaram a morte das crianças em um ataque brutal.

Uma autópsia realizada nos corpos das bebês revelou múltiplos hematomas e fraturas, levantando suspeitas de que as lesões foram causadas por golpes com um objeto contundente.

Em 18 de abril, o médico legista comunicou à polícia que a causa da morte das gêmeas foi homicídio, ampliando ainda mais o choque e a indignação da comunidade diante dessa trágica situação.





