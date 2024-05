Noiva descobre traição do noivo após ele morrer e amante postar homenagem

Kaitlin Palmieri, de Long Island, Nova York, viveu uma história digna de filme, marcada por reviravoltas inesperadas e muita dor. Em entrevista ao jornal The Guardian, ela compartilhou como descobriu que seu falecido noivo a traía com outra mulher, três anos após sua morte.

Em 2018, Kaitlin conheceu Eric, um homem por quem se apaixonou rapidamente. Ela ainda estava lidando com a perda recente de seu ex-namorado, Mike, que faleceu em um acidente trágico. A morte de Mike a deixou traumatizada, mas a forma como Eric a acolheu e a apoiou a deu força para seguir em frente.

Em dezembro de 2019, Eric a pediu em casamento em um momento mágico no Central Park. Kaitlin acreditava ter encontrado o amor novamente e estava pronta para construir uma vida ao lado dele.

Na noite anterior ao casamento, em agosto de 2020, Eric fez um discurso emocionante sobre o quanto a amava e o quanto estava feliz por se casar com ela. No entanto, o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Kaitlin recebeu a notícia devastadora de que Eric havia falecido de um ataque cardíaco aos 33 anos.

"Eu ouvi a voz da minha mãe: 'Kaitlin', ela disse, com uma voz estranha, 'Você tem que descer até o saguão'. O medo tomou conta de mim. 'Não até você me contar o que está acontecendo' [respondi]. Pareceu uma eternidade antes que ela respondesse. 'Eric morreu esta manhã'", relembrou Kaitlin.

"Meu choque e desgosto foram profundos. Como eu poderia estar no funeral de Eric quando deveríamos estar em lua de mel?", desabafou.

A dor da perda de Eric a consumiu completamente. Ela teve que lidar com o luto pela segunda vez em poucos anos. Para homenageá-lo, Kaitlin guardou o vestido de noiva e usava o anel de noivado em ocasiões especiais.

"Eu tinha certeza de que a nossa história terminaria ali – com a aceitação da minha perda e a celebração do homem maravilhoso que ele era. Mas houve uma reviravolta", contou.

Em 20 de novembro de 2023, no aniversário de Eric, Kaitlin viu uma publicação nas redes sociais que a deixou em choque. Era uma homenagem a alguém que havia falecido, e para sua surpresa, o nome e sobrenome eram os mesmos de seu noivo. A mulher que fez a publicação afirmava ter passado o último aniversário de Eric com ele.

"'Que coincidência bizarra', pensei. Principalmente porque a postagem era de alguém que tinha ouvido falar da minha história anos antes e entrou em contato comigo. Passamos a conversar esporadicamente desde então", escreveu.

Kaitlin entrou em contato com a mulher e, para sua descrença, descobriu que Eric a traía há mais de um ano. Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento em março de 2019.

"Eles começaram a se ver e ainda conversavam 15 dias antes do nosso casamento", destacou.

A revelação foi devastadora para Kaitlin. Ela se sentiu traída, enganada e com a falsa imagem do homem que amava completamente destruída. Ela relatou que as mensagens entre Eric e sua amante eram íntimas e frequentes, o que tornava a dor ainda mais profunda.

Kaitlin tentou compartilhar sua história com amigos e familiares, mas muitos se recusaram a acreditar que Eric a traísse. Ela se sentiu sozinha e incompreendida.

"Era como se eu estivesse presa em um filme, com uma reviravolta horrível na trama. O relacionamento que pensei ter tido, o homem por quem eu sofri tanto, tudo era mentira", lamentou. "Eu estava desesperada para que todos compartilhassem da minha indignação, mas a maioria não queria saber. Quando alguém morre, ninguém quer ouvir as coisas ruins que fizeram. 'Ele amava você', ouvi várias vezes. Mas isso não era amor".

Nos meses seguintes à descoberta, Kaitlin lutou contra a depressão e a ansiedade. Ela buscou ajuda profissional e, com o tempo, começou a processar a dor e a aceitar a verdade.

Apesar da dor, Kaitlin sente que a descoberta da traição a libertou de um relacionamento que era baseado em mentiras. Ela finalmente pode seguir em frente com sua vida e buscar um amor verdadeiro e honesto.