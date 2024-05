Mulher com mais de 100 larvas na boca recebe tratamento no Peru

Uma mulher de 40 anos passou por um procedimento incomum no Hospital Sabogal de EsSalud, no Peru. Após sentir desconforto na boca, a paciente deu entrada no pronto-socorro, sem imaginar que o problema era bem mais sério do que ela pensava: mais de 100 larvas estavam alojadas em sua cavidade oral.

De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial Renzo Paredes, do serviço odontológico do Hospital Sabogal, a paciente apresentava miíase oral, uma doença causada por larvas que se alimentam de tecidos mortos.

"No total, foram retirados 150 vermes da boca da paciente", relatou Paredes. "A miíase geralmente ocorre em outras partes do corpo, mas neste caso, afetou a cavidade oral devido à presença de tecidos necróticos."

Paredes explica que a miíase oral é mais comum em pessoas com pouca mobilidade, antecedentes psicomotores ou psiquiátricos e que não praticam boa higiene bucal. No caso da paciente, os sinais de desconforto surgiram após um tratamento odontológico realizado em outro centro de saúde.

Após a remoção das larvas, a paciente recebeu o tratamento adequado e está se recuperando bem.

