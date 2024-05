Tornado provoca 'várias mortes' e destruição em Iowa, nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tornado provocou mortes e destruição na terça-feira (21) em cidades de Iowa, nos Estados Unidos. Segundo autoridades, que não divulgaram o número de vítimas, a dimensão total dos estragos ainda não pode ser conhecida. Esforços para resgates e buscas de desaparecidos continuaram nesta quarta (22).

Uma das cidades mais atingidas foi Greenfield, que tem cerca de 2.000 habitantes. Imagens da imprensa local mostram um rastro de destruição na região –casas foram reduzidas a estilhaços, detritos ficaram espalhados pelas ruas e turbinas eólicas acabaram derrubadas.

"O tornado devastou boa parte da cidade", disse o sargento Alex Dinkla, porta-voz da patrulha estadual de Iowa. "E podemos confirmar várias fatalidades", acrescentou, sem especificar quantas.

Dinkla afirmou ainda que pelo menos uma dúzia de pessoas em Greenfield ficaram feridas. Como o hospital local sofreu danos com a passagem do tornado, as vítimas tiveram de ser levadas para unidades médicas em cidades próximas.

A governadora de Iowa, Kim Reynolds, afirmou que visitaria Greenfield nesta quarta para avaliar os danos e orientar as autoridades. "Embora seja muito cedo para saber o impacto total da tempestade, as respostas virão nas próximas horas e dias", disse.

Segundo a governadora, o estado fornecerá todos os recursos para ajudar na recuperação das áreas impactadas. Ela enfatizou que equipes trabalham para fornecer abrigo e alimentação aos moradores atingidos, além de restaurar a energia em milhares de casas na região.

"Vivi aqui toda a minha vida. Só estou rezando para que todos estejam a salvo e que ninguém tenha se machucado", disse Valerie Warrior, moradora de Greenfield, em entrevista à KCCI TV, afiliada da rede CBS, perto de algumas das casas destruídas. "Foi assustador, muito assustador."

Outro vídeo em Greenfield mostrou veículos destruídos e um posto de gasolina danificado. Na cidade vizinha de Adair, pelo menos uma morte relacionada à passagem do tornado foi registrada, disse à agência de notícias Reuters a médica legista Lisa Brown.

A governadora Kim Reynolds declarou estado de emergência em 15 condados da região. A medida permite que os recursos do estado sejam prontamente utilizados na resposta à tragédia.

No condado de Adams, pelo menos três turbinas eólicas quase se partiram ao meio, e uma delas pegou fogo, informou a KCCI. Ainda de acordo com o canal, várias outros equipamentos de infraestrutura e energia foram danificados.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu na terça alertas de tornados e avisos de tempestades severas para grande parte de Iowa e regiões próximas, incluindo partes de Minnesota e Wisconsin. Já nesta quarta, a agência confirmou pelo menos um tornado na cidade de Rollingstone, em Minnesota.

Milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo nos últimos anos. O IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática) já afirmou que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças é causada pela ação humana.