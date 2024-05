Astrólogo indiano faz previsão para III Guerra Mundial (com dia exato)

Um astrólogo indiano publicou, esta quinta-feira (23), um artigo na plataforma Medium, onde jogou 'as cartas' sobre a mesa e falou sobre o início da III Guerra Mundial.

Kushal Kumar, que diz já ter previsto anteriormente a escalada de tensão entre alguns países, fala dos acontecimentos mais recentes, como a morte do presidente do Irã, que levaram a que muitas pessoas "especulassem" sobre o futuro.

De acordo com o artigo publicado na plataforma, a III Guerra Mundial está 'marcada' para junho. Kumar não é o único a fazer este tipo de previsões e a compartilhá-las. Também Baba Vanga, uma búlgara, se tornou 'famosa' nas redes sociais com as suas previsões - que apontam, por exemplo, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será assassinado por um "compatriota" este ano.

O indiano, por seu lado, prevê que a III Guerra Mundial esteja bem próxima, já para o próximo mês. "Por agora, 18 de junho, terça-feira, tem o estímulo planetário mais forte para iniciar a III Guerra Mundial", escreve o homem.

Mas o astrólogo diz que há também outras possibilidades - igualmente próximas -, já que os dias 10 e 29 do mesmo mês podem "ter algo a dizer".

Leia Também: Mãe é condenada por obrigar filha a se casar com idoso (que a matou)