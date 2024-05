Mulher queima roupas do ex-marido após descobrir relação com melhor amiga

Uma mulher de 50 anos fez uma fogueira com roupas do ex-marido, após ter descoberto que o homem mantinha uma relação extraconjugal com a sua melhor amiga - e antiga cunhada.

Rhian Templeton ateou fogo a uma montanha de ternos, camisas, casacos e calças pertencentes ao seu ex-marido, que estavam na garagem da casa onde ambos tinham vivido como casal. Em seguida, enviou uma fotografia do momento, num "ato de estupidez", como o descreveu a Justiça do País de Gales.

Segundo o Wales Online, o "ato de vingança" aconteceu quando Templeton ficou sabendo da nova relação do seu ex-marido, a 31 de maio de 2021, pouco depois de terem se separado oficialmente.

A nova companheira do homem era a ex-cunhada da mulher, alguém que Templeton conhecia desde os tempos da escola e que considerava a sua melhor amiga.

O incêndio - que a procuradora Jenny Yeo disse ter sido planejado - gerou prejuízos de 900 libras (cerca de 5 mil reais). A mulher, de Elms Road, Raglan, Monmouthshire, negou a acusação de fogo posto, alegando que estava apenas se desfazendo de roupas indesejadas. Foi considerada culpada num julgamento no Tribunal da Coroa de Swansea em abril deste ano, no entanto.

Foi condenada a uma pena comunitária de 12 meses, devendo cumprir 60 horas de trabalho não remunerado e concluir um curso de reabilitação.

