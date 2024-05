Turbulência em voo da Qatar Airways deixa 20 feridos

Vinte pessoas ficaram feridas depois de um voo da Qatar Airways de Doha, no Qatar, para Dublin, na Irlanda, ter sido afetado por turbulência, este domingo. De acordo com um comunicado do aeroporto de Dublin, citado pela CNN Internacional.

O voo, que pousou em Dublin pouco antes das 13h00 locais, foi recebido pelos serviços de emergência, incluindo a polícia do aeroporto e os bombeiros.

Segundo a nota, o voo QR107 da Qatar Airways sofreu turbulência quando sobrevoava a Turquia.

O incidente ocorre após a morte de um britânico de 73 anos, no início desta semana, num voo que partiu de Londres com destino a Singapura, que sofreu fortes turbulências durante o percurso.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas, 20 das quais estão em terapia intensiva com lesões na coluna vertebral.

O CEO da Singapore Airlines, Goh Choon Phong, pediu desculpas, oferecendo suas "mais profundas desculpas a todos os afetados" pela "extrema turbulência repentina".

O governo de Singapura prometeu uma investigação completa.

