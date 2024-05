Coreia do Norte teria lançado balões de lixo e "fezes" para Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou 90 balões com panfletos e lixo, incluindo supostas "fezes", sobre duas províncias fronteiriças da Coreia do Sul.

Segundo a BBC, as autoridades sul-coreanas aconselharam os cidadãos a permanecerem em casa e a evitar tocar nos balões e no lixo. Agora, os objetos deixados em Gyeonggi e Gangwon estão sendo analisados.

A troca de balões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em ações de propaganda, tem sido uma ferramenta frequente dos dois lados desde a Guerra da Coreia, na década de 1950, diz a BBC.

"Montanhas de lixo e sujeira serão, em breve, espalhadas pela fronteira e o interior da Coreia do Sul, que perceberá o esforço necessário para removê-las", disse o vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kim Kang Il, em um comunicado publicado no domingo.

Já a agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que "alguns dos balões traziam o que pareciam ser fezes, julgando pela cor escura e cheiro".

As forças militares da Coreia do Sul condenaram a "clara violação da lei internacional". "Isso ameaça seriamente a segurança do nosso povo. A Coreia do Norte é inteiramente responsável por qualquer consequência resultante desses balões, e alertamos seriamente a Coreia do Norte para parar imediatamente com essa ação crassa e desumana", continuou.

Em outras ocasiões, ativistas sul-coreanos enviaram balões para o norte, não contendo lixo, mas sim propaganda contra o regime de Pyongyang e itens como dinheiro, conteúdos proibidos e até Choco Pies, um lanche popular ao sul da fronteira que não existe na Coreia do Norte.

