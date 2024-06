Ativistas veganos colam lambe-lambes em retrato oficial do rei Charles 3º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ativistas veganos colaram lambe-lambes no quadro oficial do rei Charles 3º, na galeria Philip Mould & Co, em Londres, nesta terça-feira. O rosto do personagem Wallace, de "Wallace e Gromit" foi colado sobre o da realeza, junto a um balão que diz "Sem queijo, Gromit. Veja toda essa crueldade nas fazendas da RSPCA".

O Instagram do grupo Animal Rising, responsável pela intervenção, publicou vídeos da ação, que pede que Charles 3º suspenda seu apoio à Sociedade Real para Proteção dos Animais, da qual ele é patrono. O movimento diz ter investigado mais de 40 fazendas certificadas pela RSPCA e encontrado animais submetidos a espaços superlotados e sujos e à falta de cuidado.

"A RSPCA está falhando em proteger milhões de animais presos em fazendas em todo o país. Eles falam em 'melhorar a vida dos animais de fazenda', mas colocam seu selo de aprovação em fazendas e práticas que vão contra todos os padrões que afirmam endossar", escreveram uma publicação.

O primeiro retrato oficial do rei Charles 3º foi divulgado no início de maio e foi feito pelo artista Jonathan Yeo. Na obra, predomina a cor vermelha, e uma borboleta parece estar prestes a pousar no ombro do líder -de acordo com Yeo, simbolizando a evolução do rei nos últimos anos.