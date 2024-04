PL protocola pedido de cassação de Glauber Braga após confusão com militante do MBL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PL protocolou um pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) nesta quarta-feira (17) por agressões contra um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) na Câmara dos Deputados. A representação é por quebra de decoro parlamentar. O partido afirma que Braga tem "atitudes desequilibradas enraizadas".

"Tornou-se corriqueiro para o representado desrespeitar a ética e o decoro necessário ao Parlamento", diz a legenda. Segundo o PL, não é admissível que diferenças políticas sirvam de pretexto para ofensas de visitantes e parlamentares.

O texto acusa o psolista de ter iniciado a briga de terça (16) e faz um relato do episódio. Na sequência, acrescenta outros momentos em que o parlamentar aparece em discussões com representantes da direita.

"A agressividade, os xingamentos e a celeuma são características constantes nas atitudes do representado, sobretudo quando é contrariado, o que denota uma incompatibilidade com a democracia, cujo pilar é a diversidade de opiniões", afirma o PL.

Depois do tumulto, Glauber Braga disse não se arrepender e parlamentares de direita afirmaram que iriam buscar a cassação do mandato dele.

Segundo Braga, não é a primeira vez que Gabriel Costenaro faz provocações ao psolista-no perfil da rede social do militante do MBL há registros de ao menos um outro encontro entre os dois. "Não vamos aceitar ficar sofrendo perseguição permanente desse sujeito", disse o parlamentar.

Ele também divulgou nota em que disse que o integrante do MBL "tem histórico de agressão a mulheres" e que esta é a quinta provocação dele.