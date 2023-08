Meta quer transmitir lutas de UFC através do metaverso

A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta, anunciou por meio de uma publicação em blog uma parceria com o Ultimate Fighting Championship (UFC) para criar uma experiência de artes marciais mistas na plataforma Horizon Worlds, no metaverso da empresa.

Essa experiência do UFC no metaverso permitirá que os participantes assistam a lutas em 4K e em transmissões de 180 graus, enquanto socializam com outros participantes numa recriação virtual do ringue da modalidade.

O lançamento está previsto para o mês de novembro, e a Meta e o UFC estão desenvolvendo uma série de "recompensas exclusivas desbloqueáveis" para atrair mais entusiastas da modalidade para essa experiência.

