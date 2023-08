Rede social X (ou Twitter) prestes a receber nova capacidade

O líder do Twitter, Elon Musk, anunciou em sua página na plataforma que os usuários em breve terão a capacidade de fazer chamadas de voz e vídeo.

Em sua postagem, Musk observa que essas funcionalidades serão suportadas nas versões do Twitter disponíveis para iOS, Android, PC e também Mac, enfatizando que não será necessário ter um número de telefone associado.

Apesar de destacar esses pontos, Musk não forneceu informações sobre a data de lançamento das chamadas no Twitter. Portanto, teremos que aguardar, pois tudo indica que isso acontecerá em breve.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.