Há mais sinais de que a Samsung vai lançar um anel inteligente

Já há algum tempo, têm circulado rumores sobre a possibilidade de a Samsung lançar um anel inteligente chamado Galaxy Ring, havendo até informações que sugerem que a empresa sul-coreana poderá revelar este novo produto no início de 2024.

Agora, a página @Tech_Reve na rede social X (ou Twitter) compartilhou o que parece ser o ícone do Galaxy Ring, o qual foi encontrado nos arquivos da aplicação dedicada a dispositivos vestíveis da marca, a Galaxy Wearable.

Embora o dispositivo ainda não tenha sido oficialmente anunciado, este é um sinal claro de que o Galaxy Ring está efetivamente nos planos da Samsung.

Wow, Galaxy ring is coming.



Korean users have examined the files of the Galaxy Wearable app and found an icon like this. It seems like the release of the Galaxy Ring is not far away. pic.twitter.com/F8eNLf4eHB