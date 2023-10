Google Photos ganha recurso para criar vídeos automáticos

O Google Photos está prestes a ganhar um novo recurso que permite criar vídeos automáticos com destaques de momentos específicos. O recurso, chamado Highlight Video, usa inteligência artificial (IA) para selecionar as melhores fotos e vídeos de uma determinada data, local ou pessoa.

O recurso já está sendo lançado para Android e iOS. Para usá-lo, basta abrir o app do Google Photos e tocar no ícone de "+" no canto superior direito. Em seguida, selecione a opção "Highlight Video".

Ao selecionar a opção "Highlight Video", você pode escolher um destino, uma pessoa ou um ano para que o Google Photos crie um vídeo automaticamente. O vídeo também incluirá uma música de fundo.

O site 9to5google compartilhou um vídeo que mostra o recurso em ação.

