IA do Google pode ser um 'perigo' para youtubers

Uma nova expansão para a Inteligência Artificial (IA) da Google, o Bard, poderá representar um risco para quem faz conteúdos para o YouTube.

Isto porque, como conta o Mashable, p Google anunciou uma expansão para a IA que dá ao Bard a capacidade de perceber o conteúdo de um vídeo e de responder a pedidos de informação dos utilizadores.

“Estamos dando os primeiros passos na capacidade do Bard de compreender vídeos de YouTube… Ouvimos que querem uma maior interação com vídeos do YouTube. Por isso vamos expandir a Extensão do YouTube para compreender alguns conteúdo em vídeo para que possam ter uma conversa mais rica sobre isso com o Bard”, pode ler nas informações providenciadas pelo Google.

Tendo em conta que o Bard passará a ser capaz de analisar o conteúdo de vídeos e que não precisará vê-los da forma convencional, fica no ar que alguns criadores de conteúdo do YouTube podem vir a ter uma queda nas visualizações.

