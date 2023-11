Elon Musk chega a Israel e visita 'kibbutz' atacado perto de Gaza

Como havia sido anunciado pelo gabinete do presidente de Israel, Isaac Herzog, o empresário Elon Musk começou a semana com uma visita ao país, mais precisamente à área atacada nas imediações de Gaza pelo grupo Hamas.

A visita de Musk foi acompanhada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes visitaram o kibbutz Kfar Aza, que foi atacado em 7 de outubro. Durante a visita, Musk ouviu relatos de moradores sobre como eles tentaram impedir o avanço dos membros do Hamas.

O vídeo da visita de Musk foi compartilhado na página do primeiro-ministro de Israel na rede social Twitter.

A visita de Musk ocorre em meio a acusações de antissemitismo contra o empresário. Em suas últimas publicações no Twitter, Musk criticou a política israelense em relação aos palestinos.

A visita de Musk a Israel pode ser interpretada como uma tentativa de se solidarizar com as vítimas dos ataques do Hamas e de mostrar que ele não é antissemita.

