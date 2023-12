Novo vídeo da Apple promove uma das melhores capacidades do iPhone

A Apple compartilhou esta quinta-feira, dia 30 de novembro, um novo vídeo onde promove uma das mais recentes (e melhores) funcionalidades do iPhone: de nome Personal Voice.

O pequeno vídeo, dirigido pelo realizador Taika Waititi (‘Thor: Ragnarok’ e ‘Jojo Rabbit’), mostra a forma como o Personal Voice consegue recriar a voz de alguém usando apenas algumas amostras. “Se alguma vez perderes a capacidade de falar, podes continuar a comunicar através do iPhone, iPad ou Mac e ainda parecer que és tu - o que significa que nunca perderás a tua voz”, promete o vídeo de YouTube.

Além de Waititi, conta o site CNet que o vídeo conta com a presença de Tristram Ingham - um médico da Nova Zelândia com uma doença degenerativa que usa o Personal Voice para garantir que nunca perderá a capacidade de falar com a sua própria voz.

Pode ver acima o vídeo completo.

