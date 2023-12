Filho de funcionário da Rockstar teria compartilhado vídeo do novo 'GTA'

A Rockstar Games já confirmou que compartilhará o primeiro trailer do novo ‘GTA’ - conhecido por enquanto como ‘GTA VI’ - esta terça-feira, no dia 5 de dezembro. Entretanto, parece que houve imagens sendo lançadas no TikTok sem o controle da produtora do jogo.

O Eurogamer viu na rede social um vídeo que mostra “um primeiro olhar de ‘GTA 6’”, sendo possível ter uma perspectiva aérea da cidade que, supostamente, será palco dos acontecimentos do jogo. Alguns fãs colocaram em causa a credibilidade das imagens mas, de acordo com o site GTABase, o vídeo foi publicado pelo filho de um funcionário da Rockstar Games.

“As provas que sugerem que o vídeo veio de alguém relacionado com o trabalhador em questão são bastante convincentes”, destaca a publicação. Naturalmente, a Rockstar Games não se pronunciou sobre a veracidade do vídeo, pelo que teremos de aguardar pelo lançamento do trailer oficial nesta terça-feira.

Pouco se sabe ainda sobre o novo 'GTA' mas, de acordo com rumores, é provável que o jogo volte a Vice City - uma das cidades mais icônicas desta 'franchise'.

