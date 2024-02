Vision Pro usado por um piloto de avião? Vídeo enfurece internautas

O Vision Pro, lançado oficialmente nas lojas na semana passada, tem gerado grande repercussão na internet, com diversas fotos e vídeos compartilhados mostrando seu uso inusitado. No entanto, poucas situações se destacam tanto quanto a apresentada no vídeo acima, que não apenas impressiona, mas também levanta preocupações.

Segundo relatos do site Gizmodo, um vídeo gravado por Chris Clarke mostra o Vision Pro sendo usado no cockpit de um avião. O vídeo, compartilhado na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), parece ter sido filmado por outra pessoa a bordo, e no momento da gravação, não há evidências de que alguém esteja controlando a aeronave.

A descrição do vídeo afirma: “O Vision Pro da Apple tornou o meu trabalho exponencialmente mais produtivo”, gerando grande indignação de outros internautas. Apesar da remoção da publicação, ainda é possível visualizar o vídeo original acima.

É importante ressaltar que o Vision Pro é um dispositivo de realidade virtual e aumentada, permitindo aos usuários acessar aplicativos e interfaces enquanto continuam a enxergar o mundo ao seu redor. Contudo, seu uso em situações como pilotar um avião pode representar uma distração indesejada e potencialmente perigosa.

