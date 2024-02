Reveladas imagens dos próximos lançamentos da Samsung

Há algum tempo que ouvimos rumores sobre a próxima geração de celulares da Samsung - o Galaxy A35 e o Galaxy A55 - e, graças à página de Evan Blass na rede social X (ex-Twitter), podemos ver como serão estes dispositivos.

Como pode ver nas imagens acima, os dois celulares deverão ter um design bastante parecido. Os dois dispositivos contarão com um único sensor na face frontal e uma câmera tripla na face traseira - com os sensores a estarem orientados na vertical no canto superior esquerdo.

As imagens indicam que o Galaxy A35 e o Galaxy A55 serão lançados em negro, branco, rosa e, aparentemente, haverá também uma versão em amarelo.

Acredita-se que a Samsung revelará mais detalhes sobre estes dispositivos muito em breve.

