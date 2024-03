Vídeo mostra o violento regresso à Terra de cápsula espacial

A Varda Space Industries, empresa espacial privada, compartilhou um vídeo impressionante que mostra em detalhes como é a reentrada de uma cápsula na atmosfera da Terra. A cápsula em questão, a W-1, pousou com sucesso em uma área militar do estado de Utah, nos EUA, no dia 21 de fevereiro, completando uma jornada de oito meses após a aprovação das entidades regulatórias norte-americanas.

O vídeo, disponível acima, proporciona uma visão única e na primeira pessoa do violento processo de reentrada na atmosfera. A gravação serve também para recordar que esta foi a primeira reentrada de cápsula espacial realizada pela Varda Space Industries.

As imagens capturam a cápsula W-1 enquanto ela enfrenta o calor extremo e a fricção da atmosfera terrestre. O vídeo mostra a cápsula desacelerando drasticamente, com o escudo térmico protegendo seu conteúdo do calor intenso.

A reentrada bem-sucedida da W-1 marca um marco histórico para a Varda Space Industries, demonstrando sua capacidade de desenvolver e operar tecnologias espaciais complexas. A empresa está comprometida em fornecer soluções inovadoras para a indústria espacial e este vídeo é um exemplo da sua expertise.

