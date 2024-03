WhatsApp pode aumentar o limite de conversas fixadas para cinco

O WhatsApp permite que os usuários fixem no topo da tela as conversas que consideram mais importantes, mas o número de conversas fixadas é limitado a três. De acordo com o site WABetaInfo, conhecido por suas informações confiáveis sobre as funcionalidades do WhatsApp, a plataforma está testando a possibilidade de aumentar esse limite para cinco conversas.

A publicação do WABetaInfo indica que a nova funcionalidade está disponível na versão beta do WhatsApp para Android. Essa pequena mudança permitirá que os usuários deem destaque a um número maior de seus contatos mais importantes.

Como a alteração já está sendo testada, é provável que não demore muito para chegar à versão final do aplicativo.

Leia Também: WhatsApp no iPhone tem um 'segredo' que vai mudar as videochamadas